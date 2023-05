Black Knight | dalla Corea la nuova serie TV distopica in arrivo su Netflix

(Di martedì 2 maggio 2023) Arrivadel Sud latv sci-fi che debutterà suil prossimo 12 maggio.conferma la grande attenzione che la piattaforma di streaming dedica al k-drama. La, creata da Cho Ui-seok, Shin Yeon-ju e Kim Hyun-deok, è ispirata al webtoon creato da Lee Yoon-gyun “Delivery“. La storia disi svolge nel 2071, in un futuro distopico in cui ladel Sud è stata devastata dall’inquinamento e sta pagando le conseguenze del cambiamento climatico. Solo l’1% della popolazione del Paese asiatico è riuscito a sopravvivere e chi è ancora in vita non può fare a meno di un respiratore. In questo scenario apocalittico, un ruolo ...

Per gli amanti delle serie coreane c'è, mentre gli appassionati di reality delle star si potranno sbizzarrire con The Family Stallone e The Ferragnez 2 . Attrazione Fatale - prima ...... la principessa Margrethe (film) - 11 maggio Ultraman - stagione 3 (serie tv animata) - 11 maggio The Mother (film) - 12 maggio Queer Eye - stagione 7 (reality) - 12 maggio(serie tv) - ...Sfogliando nell'offerta globale di streaming, satellite e digitale terrestre, ecco una selezione dei titoli da non farsi scappare La regina Carlotta se hai amato Bridgerton.se invece sei più Squid Games e Mad Max. Imuppets se ti piace la musica, quella buona di un tempo passato e non te ne fai una ragione. Maggio è meglio di aprile. Anche le serie tv. Buona ...

L'elenco delle nuove uscite Netflix di maggio, tra cui il thriller The Mother con Jennifer Lopez, Fubar con Arnold Schwarzenegger, Regina Cleopatra prodotta da Jada Pinkett Smith, la serie apocalittic ...Keira Knightley sarà la protagonista della nuova serie tv Netflix Black Doves, un noir di spionaggio ambientato a Londra.