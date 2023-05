(Di martedì 2 maggio 2023) Graziano, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle ultime prestazioni di

... essendo stato Casini l'unico concorrente a presentarsiin Lega Calcio sia la scorsa settimana sia durante l'ultima riunione decisiva. In precedenza l'economista LorenzoSmaghi e l'...... essendo stato Casini l'unico concorrente a presentarsiin Lega Calcio sia la scorsa settimana sia durante l'ultima riunione decisiva. In precedenza l'economista LorenzoSmaghi e l'...

Bini: “Fisicamente Milan e Inter hanno avuto un upgrade” Pianeta Milan

Durante il programma Piazza Affari a TMW Radio è intervenuto Graziano Bini, allenatore ed ex calciatore, per commentare vari temi.Durante il programma Piazza Affari a TMW Radio è intervenuto Graziano Bini, allenatore ed ex calciatore, per commentare vari temi. Da ex calciatore si ...