"Dite che sono vecchio Io direi stagionato. Dite che sono anziano Io direi saggio". Joe Biden ha difeso i suoi 80 anni con una raffica di battute all'annuale cena dei corrispondenti della Casa Bianca all'hotel Hilton, dove la sua decisione di ricandidarsi nonostante l'eta' avanzata e' ...

Biden difende i suoi 80 anni: 'sono saggio, non anziano' Tiscali Notizie

'Dite che sono vecchio Io direi stagionato. Dite che sono anziano Io direi saggio'. Joe Biden ha difeso i suoi 80 anni con una raffica di ...'Dite che sono vecchio Io direi stagionato. Dite che sono anziano Io direi saggio' . Occhiali da sole e copione ricco di gag, Joe Biden ha difeso strenuamente i suoi 80 anni nel corso dell'annuale c ...