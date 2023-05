Berlusconi pronto a lasciare l' ospedale e a partecipare alla convention di FI

Leggi su iltempo

(Di martedì 2 maggio 2023) Silvioverso le dimissioni dal San Raffaele. A quasi un mese dal ricovero, avvenuto il 5 aprile scorso per una infezione polmonare legata a una leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo, il leader di Forza Italia potrebbe finalmentel'milanese, in seguito al progressivo seppur lento miglioramento delle sue condizioni scandito dai bollettini medici che si sono susseguiti nelle ultime quattro settimane. Un nuovo aggiornamento firmato dai medici che lo hanno in cura - il primario di rianimazione Alberto Zangrillo e il collega ematologo Fabio Ciceri - è atteso per domani, e non è escluso che possa essere l'ultimo. A quanto filtra da fonti azzurre, infatti, l'ex premier - forte di un “quadro clinico stabile” e della “ottimale e convincente ripresa” delle funzionalità degli organi ...