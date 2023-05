Berlusconi potrebbe essere dimesso entro il fine settimana

(Di martedì 2 maggio 2023) AGI - Si starebbero avvicinando le dimissioni di Silvio: stando a quanto apprende l'Agi, infatti, sarebbe questione ormai di giorni. C'è chi dice già domani, o dopodomani. Il Cavaliere, ricoverato al San Raffaele dal 5 aprile per una infezione polmonare causata dalla leucemia cronica di sui soffre da tempo,lasciare l'ospedaleil. Dunque, se l'ipotesi venisse confermata, proprio in tempo per intervenire dalla sua casa di Arcore alla convention di Forza Italia che si terrà a Milano il 5 e il 6 maggio. Resta solo da chiarire in quale forma interverrà alla giornata conclusiva, se con un video o audio, se sarà un messaggio registrato o in diretta, ma secondo fonti Agi è verosimile che sia una telefonata la sorpresa che gli azzurri riuniti alla kermesse riceveranno ...

Sorriso catodico a tutto schermo, il Cavaliere sciorina un umanissimo memoriale che consegna alla storia la sua personale versione della discesa in campo. Ma ...Silvio Berlusconi si mostra al suo elettorato durante la convention del partito, salutando i partecipanti con un video. Si tratta della prima apparizione per lui da quando è stato ricoverato al San Ra ...