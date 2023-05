Berlusconi | le ipotesi di dimissioni dall’ospedale | “Domani è troppo presto | entro i prossimi 5 giorni”

Leggi su tpi

(Di martedì 2 maggio 2023) Entrato in ospedale lo scorso 4 aprile per una polmonite insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica, un mese dopo aver varcato le porte del San Raffaele di Milano Silviopotrebbe essere dimesso. Le sue condizioni sono andate gradualmente migliorando, al punto che l’ex premier ha rapidamente lasciato il reparto di terapia intensiva e a breve dovrebbe abbandonare anche quello di degenza ordinaria. La situazione resta delicata: la polmonite è ormai sotto controllo, ma i medici restano preoccupati dalla leucemia mielomonocitica che ha colpito il leader di Forza Italia.dovrebbe arrivare il prossimo bollettino medico, mentre alcune fonti chiariscono che le previsioni sulledell’ex Cav non riguardano le prossime 24 o 48 ore, ma i. Nel corso di ...