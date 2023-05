(Di martedì 2 maggio 2023) Migliora il quadro clinico di Silvio, ricoverato al Sandi Milano dal 5 aprile scorso per curare una infezione polmonare nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. Tutto ...

Leggi anche Forza Italia, Pier Silvio e Barbaraversano 200mila euro a marzo L'auspicio di vertici forzisti, infatti, è che l'ex premier possa far sentire la sua voce a chiusura della ...

Berlusconi, attese in settimana dimissioni da San Raffaele Adnkronos

Migliorano le condizioni dell’ex premier: potrebbe collegarsi telefonicamente alla convention di Forza Italia del 5 maggio ...Quasi tutti i figli in ospedale, filtra la voce di un nuovo bollettino - l'ultimo - proprio domani. E sabato c'è la convention di Forza Italia ...