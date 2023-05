Bergamo torna a rifornire la nazionale maggiore | Gennari e Frosini convocate dall’Italvolley

Leggi su bergamonews

(Di martedì 2 maggio 2023). Ci sono anche Giuliae Giorgianell’elenco delle trenta giocatrici che il commissario tecnico dellaitaliana di pallavolo femminile Davide Mazzanti ha convocato per gli appuntamenti della Volleyball Nations League 2023. Per le due atlete del Volley1991 si tratta della prima chiamata in assoluto con la: avevano fatto parte delle selzioni giovanili, l’opposto classe 2002 in particolare vincendo quattro ori e due argenti tra il 2017 e il 2022, tra cui i giochi del Mediterraneo, l’Europeo Under 21 e il Mondiale Under 20 insieme a Emma Cagnin. Per entrambe si tratta del coronamento di una stagione giocata ad altissimi livelli: la regista titolare delle rossoblù, classe 1996, è stata infatti una delle ...