Beppe Convertini alla Camera dei Deputati | ecco la presentazione del suo libro

(Di martedì 2 maggio 2023)dei, nella sala conferenze di via della missione, è stato presentato oggi il‘Paesi Miei' edito da Rai Libri del conduttore di Rai 1,, al timone di Linea Verde da ben 4 anni, che registra in quest'anno una media di 3.500.000 di spettatori ogni domenica alle 12:20 sulla rete ammiraglia della Rai con il 25% di share. Ha introdotto l'incontro, moderato dconduttrice Rai Nunzia De Girolamo, il ministro del turismo la senatrice Daniela Santanche', che si è detta orgogliosa di rappresentare il nostro Bel Paese con i suoi meravigliosi borghi valorizzati dall' impeccabile racconto a Linea Verde del conduttore. Nel tavolo dei relatori sono intervenuti : l'onorevole Gimmi Cangiano ...

Alla Camera dei deputati, nella sala conferenze di via della missione, è stato presentato oggi il libro ‘Paesi Miei’ edito da Rai ...Il viaggio di Linea Verde di domenica 7 maggio in Abruzzo, in provincia dell’Aquila, comincia davanti ad una cascata e ad un fiume.