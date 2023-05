Bentley Continental GT Speed | come va la supercar con il W12

PHOTOGALLERY Galleria 13 immaginiGT TI PIACE QUEST'AUTO Entra o registrati per votare I VOTI DEGLI UTENTI 113 21 19 18 15 VOTO MEDIO 4,1 4.069895 18620 anni di successo: gli interni della nuovaGT . Le soglie mostrano con orgoglio due sagome, una dellaGT di prima generazione e la seconda della terza generazione. ...2 condivisioni Condividi Tweet Filippo Vendrame Notizie Relazionate ArticoloCabrio Berline, un'esclusiva one - off per i 20 anni dellaGT 1 19 Aprile 2023

Bentley Continental e Flying Spur: le novità 2023 AlVolante

La Bentley ha apportato una serie di aggiornamenti per due dei suoi modelli, la Continental GT a due porte e la Flying Spur a quattro porte.Bentley ha organizzato un programma intenso di modelli ed eventi intensi per festeggiare un traguardo importante: i 20 anni della sua Continental GT ...