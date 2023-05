Bebe Vio mi hanno rubato con la borsa con la tesi di laurea fa un appella tenetela ma fatemi laureare

Leggi su people24.myblog

(Di martedì 2 maggio 2023) La campionessa paralimpicaVio ha raccontato l’accaduto ai suoi follower nella speranza di recuperare i file da consegnare all’università per concludere il suo percorso di studi. Corona d’alloro a rischio perVio, non certo per demeriti universitari ma per uno sfortunato episodio. Alla campionessa paralimpica, in un giorno già molto triste come quello