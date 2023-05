Bce | ' la stretta al credito è maggiore delle attese'

Le principali determinanti di questa, secondo la, sono state la percezione del rischio e la minore tolleranza ai rischi stessi da parte delle banche. Un ulteriore elemento che ha guidato ...Ladei prestiti alle imprese e per l'acquisto di abitazioni "è stata più forte di quanto ... scrive la, sottolineando come "i principali motori dell'inasprimento sono stati una maggiore ......si e' registrata una '' al credito bancario verso le imprese e le famiglie anche in Italia. Lo indica la Banca d'Italia riferendo i risultati per l'Italia dell'indagine sul credito della(...

Bce: aumenta la stretta del credito bancario alle imprese nell ... Milano Finanza

L'Indagine sul credito bancario della Banca d'Italia ha rilevato che anche in Italia nel primo trimestre i criteri di offerta sui prestiti ...La domanda di prestiti nella zona euro nel primo trimestre 2023 è fortemente diminuita, trainata dall'aumento dei tassi di interesse, dalla diminuzione degli investimenti e dall'indebolimento dei merc ...