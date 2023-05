Bce | 25 anni fa un accordo cambiava il conio d’Europa

(Di martedì 2 maggio 2023) La seconda metà degliNovanta non è un periodo sereno per l’Unione europea: trangugiata l’abbuffata di speranze e di illusioni seguita alla fine della Guerra Fredda e alla caduta del Muro, l’ex Jugoslavia, con le sue cruente convulsioni, ha frantumato il mito di un’Europa senza conflitti dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. La grande spinta ad una maggiore integrazione, parallela alla riunificazione tedesca e culminata nella firma del Trattato di Maastricht il 7 febbraio 1992 e quindi nella nascita dell’Unione europea il 1° novembre 1993, ha sì visto l’allargamento da 12 a 15 membri, con l’arrivo dei Paesi neutrali, Svezia, Finlandia, Austria; s’è poi ingolfata nelle difficoltà di fare il passo successivo, realizzare l’Unione economico-monetaria; e l’Italia arranca nel tentativo – finalmente riuscito – di restare attaccata al treno, che non è ancora uscito di ...

La Fed domani dovrebbe proseguire per un altro aumento, seguita dallail giorno successivo, il ... portando lo yen a un nuovo minimo di 15contro l'euro . leggi anche Riunione Fed 3 maggio: ...Parigi sembra essersi svegliata in tal senso solo negli ultimissimi. Il declassamento del ... la politica monetaria con i rialzi dei tassi d'interesse della Banca Centrale Europea (). Il ...Duefa, ad esempio, i tassi di interesse, in particolare quelli fissati dalla Banca centrale ... "Ora però stiamo assistendo a situazioni in cui trimestre dopo trimestre laaumenta i tassi di ...

(Adnkronos) – Il 4 maggio la Bce dovrebbe annunciare un nuovo rialzo del costo del denaro. Questa volta l’incremento potrebbe essere di soli 25 punti base il che, per chi ha un mutuo medio a tasso var ..."La moneta unica è il simbolo più forte dell’integrazione europea: perciò è l’obiettivo principale degli attacchi di euroscettici e sovranisti" ...