Bayern Monaco | Matthaus su Muller | “Dovrebbe pensare a trasferirsi altrove Tuchel non lo vede come titolare”

(Di martedì 2 maggio 2023) Ilnon sta attraversando un periodo floridissimo, anche nonostante la vittoria nell’ultima partita di campionato contro l’Hertha Berlino che è valsa la vetta momentanea della classifica. Consi è aperto un ciclo che probabilmente porterà alla ricostruzione della rosa, mettendo da parte quindi i senatori.magari potrebbe essere fra questi. Ne è sicuro Lothar, che ai microfoni di Sky Sport Germania, ha consigliatosu quali scelte compiere sul proprio futuro. Le parole di: “Musiala ha sostituito. Non è un momento facile per Mister. Nessuno nella rosa attuale rappresenta il clublui, ma Thomasnonuna ...

Madrid 2 - 5 CALCIO - BUNDESLIGA 15:30M. - Hertha Berlino 2 - 0 17:30 Wolfsburg - Mainz 05 3 - 0 CALCIO - LIGUE 1 13:00- Montpellier 0 - 4 15:00 Clermont - Reims 1 - 0 15:00 Rennes - ...Madrid 2 - 5 CALCIO - BUNDESLIGA 15:30M. - Hertha Berlino 2 - 0 17:30 Wolfsburg - Mainz 05 3 - 0 CALCIO - LIGUE 1 13:00- Montpellier 0 - 4 15:00 Clermont - Reims 1 - 0 15:00 Rennes - ...... considerando il divario esistente tra il PSG e la totalità dei suoi avversari domestici " aggiungiamo la doppia eliminazione in Champions e in Coppa di Francia, per mano dele del ...

Bayern Monaco, nel mirino un attaccante della Premier League Calciomercato.com

Marco Verratti sta vivendo una stagione travagliata al PSG ed è stato contestato dai tifosi e anche da qualche ex calciatore come Rothen ...Hasan Salihamidzic, ds del Bayern Monaco, ha rilasciato queste dichiarazioni sul futuro di Benjamin Pavard, difensore in scadenza di contratto nel 2024 che è in passato è ...