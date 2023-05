Bassiano Elezioni amministrative 2023 | Domenico Guidi con “Bassiano Futura” lotta per la conferma

(Di martedì 2 maggio 2023)– È stato ancora l’Auditorium comunale dinei giorni scorsi ad accogliere i componenti della lista “” per la loro seconda uscita pubblica in vista dellein programma i prossimi 14 e 15 maggio. Dietro il titolo “La comunità die i servizi”, ci sono temi – ha rimarcato L'articolo Temporeale Quotidiano.

Sono questi i passaggi chiave delleComunali nel Sud Lazio fissate per il 14 - 15 maggio. ... Si vota anche a Terracina,, Campodimele, Lenola, Roccagorga e Sonnino.... con più di 15mila abitanti, e poi, Campodimele , Lenola , Roccagorga e Sonnino . ... Argomenticomunali latina frosinone viterbo rieti roma Video del giorno Ufo, il video ripreso da ...Provincia di Latina Nella provincia pontina andranno al voto i cittadini di Aprilia,, ... Terracina, infatti, arriva alleda comune commissariato. Fabrizio di Sauro, appoggiato anche ...

ELEZIONI, BASSIANO FUTURA AL SECONDO INCONTRO ... Latina Tu

Di nuovo in corsa il primo cittadino uscente Domenico Guidi che dovrà vedersela con Giuseppe Fonisto e Giovanbattista Onori ...BASSIANO – La riserva tenuta fino alla fine dal sindaco uscente, Domenico Guidi, è stata sciolta in maniera definitiva. E’ ancora lui il candidato sindaco per la prossima consiliatura, riconfermando, ...