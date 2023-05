Basket | Shved aggredito da tifosi del CSKA | in ospedale con grave trauma cranico

(Di martedì 2 maggio 2023) Episodio raccapricciante e che non rende giustizia al magnifico mondo del, quello accaduto nei confronti di Alexey, 34enne guardia russa delMosca,nella scorsa notta da un gruppo didelMosca. Il clima di tumulti e di agitazione nella società russa, soprattutto dopo l’eliminazione delnella Lega Baltica (Vtb League) del club moscovita, battuto in gara-7 dal Lokomotiv Kuban nelle semifinali. Dalle notizie che emergonoavrebbe riportato unprovocato da una caduta in seguito all’aggressione di un gruppo di 4 hooligan all’esterno di un ristorante dovestava cenando con la famiglia. Secondo le ricostruzioni, il gruppo di assalitori ...

Basket, Shved aggredito da tifosi del CSKA: in ospedale con grave ...

