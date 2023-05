Basket | playoff Nba | Phoenix ko grazie a super-Jokic e Denver vola sul 2-0

(Di martedì 2 maggio 2023), 2 mag. - (Adnkronos) - INuggets battono 97-87 iSuns e si portano sul 2-0 nella serie di semifinale della Western Conference Nba. Jamal Murray è stato l'eroe di gara-1 con 34 punti ma pur in una serata da dimenticare per il n°27 di(3/15 al tiro con 0/9 da tre per soli 10 punti) i Nuggets si aggrappano al loro MVP Nikolae trovano ancora conferme tanto da Aaron Gordon (16 punti con 5/8 al tiro) che da Kentavious Caldwell-Pope (14 ma con 4/4 da tre) che firma due triple decisive nel sorpasso del 4° quarto, vinto dai padroni di casa per 27-14.domina come solo lui sa fare gara-2, segnando 26 dei suoi 39 punti nel secondo tempo, chiudendo con 17/30 al tiro. Ci aggiunge anche la bellezza di 16 rimbalzi, 5 assist e 2 recuperi (perdendo soltanto 3 ...

C GOLD - Mercoledì sera caldo per ilnostrano. Neidi C Gold tornano in campo BCLucca e Bama Altopascio entrambe sotto (0 - 1)dopo gara - uno. I biancorossi lucchesi sul campo dell'Amen Arezzo con l'obiettivo di una ...Nel primo turno di questi, Golden State ha avuto la meglio dei Sacramento Kings con il punteggio di 4 - 3, mentre i Lakers si sono sbarazzati dei Memphis Grizzlies per 4 - 2.. Chi vincerà ...Stanotte, mercoledì 3 maggio alle ore 01:30, andrà in scena la sfida tra i New York Knicks e i Miami Heat , gara - 2 delle semifinali della Eastern Conference per quel che concerne inNBA 2023. In gara - 1, disputatasi sempre al Madison Square Garden della Grande Mela, ha visto la compagine ospite imporsi con il punteggio di 108 - 101 e portarsi avanti per 1 - 0 nella serie.

Basket: playoff Nba, Harden segna 45 punti e trascina i Sixers al successo a Boston in gara-1 La Sicilia

Siamo ormai prossimi a vedere in scena l'ultima giornata di stagione regolare in Serie A 2022-2023. Un'altra annata è pronta a concludersi, con il duello per la prima posizione che avrà termine al par ...Denver, 2 mag. – (Adnkronos) – I Denver Nuggets battono 97-87 i Phoenix Suns e si portano sul 2-0 nella serie di semifinale della Western Conference Nba. Jamal Murray è stato l’eroe di gara-1 con 34 p ...