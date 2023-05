Baronissi | vandali al Parco Olimpia | la rabbia del sindaco Valiante

(Di martedì 2 maggio 2023) Non utilizza mezzi termini, ildiGianfranco, nel descrivere i protagonisti degli atti dismo al. “Attivissimi deficienti”: così definisce il primo cittadino gli autori dei danni ai tavoli di legno nella notte del 30 aprile. Attraverso un post social,ha denunciato l’accaduto, minacciando conseguenze immediate: “Siamo molto attenti alle manutenzioni e alla pulizia, al decoro e alla dignità urbana della città; cerchiamo di mantenere standard soddisfacenti e spesso ci avvaliamo anche del contributo dei cittadini, quelli – la stragrande maggioranza – che amano la propria terra. – spiega ildi– C’è però anche chi è campione di attivismo deficiente, gentaglia ...

Baronissi. Vandali al Parco giochi Olimpia, sindaco: "Attivissimi ..."

