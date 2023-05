Barcellona | Mendes | «Ansu Fati un fenomeno Il futuro? Vedremo»

(Di martedì 2 maggio 2023) Jorgeper parlare deldi, le sue parole: «Il suo talento è sotto gli occhi di tutti» Jorgesi trova aper discutere con i blaugrana deldi. Di seguito le sue parole sul canale Twitch JijantesFc. «Sono qui per parlare con la famiglia di. È un top player, è un… abbiamo visto tutti le sue doti prima dell’infortunio. Oracosa succederà».

Jorgeper parlare del futuro di Ansu Fati, le sue parole: "Il suo talento è sotto gli occhi di tutti" Jorgesi trova aper discutere con i blaugrana del futuro di Ansu ...Commenta per primo Il futuro di Ansu Fati è in bilico. Il suo agente, Jorge, è arrivato aper parlare dell'attaccante blaugrana e ha rilasciato alcune dichiarazioni, rilanciate da Jijantes FC : 'Sono qui per parlare con la famiglia del ragazzo. E' un top ......più talentuosi del: il terzino sinistro Alejandro Balde (19) e gli attaccanti Ansu Fati (20) e Lamine Yamal (15) . Secondo Cadena COPE , si prevede che il loro agente, il noto Jorge...

Barcellona, bye bye Ansu Fati L’agente Jorge Mendes pensa all’addio Calcio in Pillole

La Premier League vuole Ansu Fati e il suo manager Jorge Mendes è volato a Barcellona per incontrare i blaugrana. Xavi è disposto a lasciarlo ...Barcellona, il futuro di Ansu Fati è incerto e Jorge Mendes pensa all'addio: "Vediamo cosa accadrà. Lui è un fenomeno".