Barcellona | Lamine Yamal ha detto “si” per il primo contratto da professionista

...si terrà aun incontro che dovrebbe chiarire il futuro di tre dei giocatori più talentuosi del: il terzino sinistro Alejandro Balde (19) e gli attaccanti Ansu Fati (20) e...Xavi Hernandez, allenatore del, ha parlato diYamal, talento blaugrana che ha fatto il suo esordio con la prima squadra a 15 anni Xavi Hernandez, allenatore del, ha parlato diYamal, talento ...RINNOVOYAMAL - Dopo la grande soddisfazione di sabato sera, quando nella sfida contro il Betis Siviglia è entrato all'83', perYamal sarebbe in arrivo una nuova bella notizia.

Barcellona, debutto da record per Lamine Yamal contro il Betis Tuttosport

La decisione del giovanissimo talento, il quale sceglie di firmare il suo primo contratto da professionista con il Barça ...Joan Laporta e Jorge Mendes prossimi all'incontro per decidere il futuro di tre stelle del Barcellona: lavori in corso in casa blaugrana ...