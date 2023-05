Barbara D’Urso su LA7? Ultime news sulla conduttrice di Pomeriggio Cinque

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 2 maggio 2023)pronta a passare a. Una notizia che lancia un terremoto interno a Mediaset, emittente televisiva che dal 2005 non lasciava ininterrottamente e dove era diventata lacon ascolti da record. Eppure, qualcosa tra l’azienda di Cologno Monzese e la stessasi è rotto, come dimostrò quella storia Instagram dell’emittente che pubblicamente la definì “una poco di buono”, salvo poi essere cancellato pochi secondi dopo a danno fatto.versoL’ipotesi di un approdo all’emittente di Urbano Cairo non è così fantascientifico, considerato come oggi si sia aperto un importante slot nel serale con l’allontanamento di Massimo Giletti (oggi diviso tra un futuro in Rai o su Sky). Bene, la...