Barbara Capovani | la psichiatra uccisa | fiaccolata a Roma

(Di martedì 2 maggio 2023) L’omicidio dellaha sconvolto l’opinione pubblica. L’assassinio della professionista per mano di uno dei suoi pazienti nel parcheggio dell’ospedale di Santa Chiara a Pisa, ha lasciato sgomenti colleghi della donna e gente comune. E anchevuole ricordare la dottoressa assassinata con unache si terrà domani, mercoledì 3 maggio. Il corteo partirà alle 20 da piazza dell’Esquilino, simultaneamente a quelli organizzati a Pisa e in altre città italiane: Milano, Torino, Bologna, Cagliari, Palermo, Teramo, Ragusa, Napoli, Genova, Bari, Perugia, Catania, Siracusa, Bolzano, L’Aquila, San Benedetto del Tronto, Messina. Cortei per ricordare laassassinata Non solo un omaggio e un momento dedicato al ricordo della, ...

L'iniziativa è stata organizzata in ricordo didi Pisa, barbaramente uccisa da un suo paziente. 'Non si può lasciare da solo il personale si legge nella nota sindacale e per questo ...Anche nella Capitale, mercoledì 3 maggio alle ore 20, si terrà la fiaccolata di commemorazione di, la psichiatra uccisa a colpi di sprangate nel parcheggio dell'ospedale S. Chiara di Pisa da un suo ex paziente . Il corteo si svolgerà contemporaneamente a quello di Pisa in più di ...Genova . "Sempre più, negli ultimi anni, registriamo episodi di violenza ai danni di operatori sanitari e socio sanitari. Uno degli ultimi casi riguarda la dottoressadi Pisa , barbaramente uccisa da un suo paziente" scrive la Cgil in una nota diffusa.

Il 3 maggio fiaccolata nelle piazze italiane per Barbara Capovani Quotidiano Sanità

Con questo slogan l’Ordine dei medici di Milano ha organizzato una fiaccolata per domani alle 20 in piazza della Scala in contemporanea all’analoga iniziativa che si terrà a Pisa e in altre città per ...L’Ordine dei medici e odontoiatri della Provincia di Monza e Brianza ricorda con una messa la dottoressa uccisa da uno dei suoi pazienti a Pisa.