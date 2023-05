...di piccole ma incrollabili certezze - come la sua comoda salopette e la sua inesauribile... fatto di luoghi come la pasticceria, il forno, ildi riferimento, il negozio di alimentari...'. ..."La politica non paga più. Ho perso". Porta ancora capelli fucsia in testa e nellal'agenda sterminata degli ex onorevoli - clienti. Ma non è più "la badante dei politici", come ...da, gli ...BOTTE AL, TRE DENUNCE A Città di Castello una Volante del Commissariato è intervenuta in un ... Lui, un italiano di 52 anni, ha spiegato di essere stato aggredito verbalmente e colpito con la...

Bar Borsa 2.0, perfetto dalla colazione alla festa di laurea L'Eco di Bergamo

L e giornate si fanno sempre più tiepide e il Bar Borsa 2.0 è pronto ad accogliere tutti i clienti anche nell’ampio dehor che si affaccia sulla Piazza della Libertà. Uno splendido giardino rinnovato c ...Quando Jenny Nguyen ha firmato il contratto di locazione per creare il bar dei suoi sogni, non era sicura che sarebbe rimasto aperto per più di qualche mese. Ma all’inizio di ...