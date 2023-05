Back-to-back a Miami | la Ferrari prova a recuperare terreno E Verstappen ha il nemico in casa

Leggi su sportface

(Di martedì 2 maggio 2023) Per arrivare a Baku ci sono volute tre settimane, per-to-e allora è subito adrenalina in pista attorno all’Hard Rock Stadium, dove c’è chi vuolere a confermarsi, chi cerca il pronto riscatto e chi vuole dimostrare di aver intrapreso la strada giusta. Il sogno americano è vincere nel secondo appuntamento in questa pista nuova di zecca per la F1, voluta per trovare il massimo spettacolo possibile nel modello puramente a stelle e strisce, e per Max, al comando della classifica, è tempo di tornare a vincere dopo che per un po’ di sfortuna in Azerbaigian è arrivato un secondo posto dietro Perez.INTERNO PER MAX – Ilper il due volte campione del mondo è in, vista la ...