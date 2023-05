Avvistato in una base remota un dirigibile militare cinese mai visto prima. Viene usato come "sottomarino dei cieli"

Un dirigibile militare sviluppato dall'esercito cinese è statoper la prima volta nel deserto della Cina nord - occidentale. Lo riferisce la Cnn , che ha ...trenta metri e parcheggiato su...Un grande dirigibile sviluppato dall'esercito cinese è statoper la prima volta inbase remota nel deserto della Cina nord - occidentale , come mostrano nuove immagini satellitari esclusive ottenute dalla Cnn. Secondo gli esperti aerospaziali, le ...... posizionato supista lunga quasi un chilometro in un complesso militare nel nordovest del Paese Un dirigile militare mai visto prima è statodai satelliti inbase nel deserto della ...

Cina, Cnn: "Dirigibile militare avvistato in base nel deserto" Adnkronos

Un grande dirigibile sviluppato dall'esercito cinese è stato avvistato per la prima volta in una base remota nel deserto della Cina nord-occidentale, come mostrano nuove immagini satellitari esclusive ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...