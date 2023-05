"Avevo fame". Lo studente mangia la banana di Cattelan da 120mila dollari

Il motivo A suo dire avevaperché aveva saltato la colazione. L'opera d'arte consisteva in una banana matura che era attaccata con nastro adesivo a un muro del Leeum Museum of Art della ...... la forza, di Andrea Lo Cicero anche se con lui c'è un trascorso particolare, cilitigato. ... allama anche al giudizio dei social, della gente. Poi ovviamente mi piace molto la coppia ...Uno studente sudcoreano mangia la banana che fa parte di un'installazione dell'artista Maurizio Cattelan al Leeum Museum of Art di Seul. Un'installazione valutata 120mila dollari. Studente mangia la ...

Seul, studente mangia la banana-installazione di Cattelan: "Avevo fame" TGCOM

Nello stupore generale, il giovane Noh Huyn-soo ha staccato la banana dall'installazione e se l'è mangiata Non aveva fatto colazione ed era affamato, questa la spiegazione di un visitatore del Leem Mu ...Giorni di malori per gli isolani, sembra infatti che almeno tre naufraghi abbiano avuto problemi di salute, tra incidenti e mancamenti, cosa starà succedendo