Autonomia strategica europea | ma non equidistante

Leggi su bergamonews

(Di martedì 2 maggio 2023) Pubblichiamo l’articolo apparso su Libertà Eguale nel quale emerge un riferimento a come il contesto di Politica internazionale e le sue dinamiche possano condizionare le prossime elezioni europee. In qualsiasi analisi sul contesto internazionale oggi c’è un dato di fatto di fondo da cui non si può prescindere: la Cina non è neutrale nell’aggressione della Russia all’Ucraina. Questo anche dopo la cordiale telefonata del Presidente cinese Xi Jinping al Presidente ucraino Volodymyr Zelens’kyj dei giorni scorsi: da troppo tempo annunciata in Occidente e arrivata comunque con notevole ritardo rispetto ad interi mesi dedicati a relazioni cinesi molto strette con la Russia di Vladimir Putin che ne hanno anche rafforzato i reciproci rapporti commerciali offrendo opportunità alternative a Mosca di fronte alle sanzioni occidentali, senza peraltro aver aperto alcuna prospettiva concreta su cui ...