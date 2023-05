Anche Meloni al funerale 'Mantenevamo l'impegno a non degradarci nella contrapposizione', ha detto Goffredo Bettini, una vita nel Pci di Berlinguer, mentre parlava dello scomparso Andrea, una ...... I WILL BE YOUR MIRROR: ANNA & ANNA La casa - armadio: quando la propria abitazione siin ... Speakers: Matteoe Riccardo Scaburri di Lessico Familiare Moderato da: Sara Sozzani Maino, ...Betoe fa 2 - 2. Lo scontro della disperazione tra Samp e Cremonese sorride agli ospiti ... la sovrapposizione dia sinistra regala a Léris un cross perfetto solo da spingere in rete ...

Augello trasforma il suo stesso funerale in un atto politico, con Bettini e Meloni Il Foglio