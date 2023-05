Audi - La TT compie 25 anni

Per chi possiede un'auto che nel 2023vent'anni può essere considerata "storica". Le auto che, per via delle loro particolari ... Alfa Romeo GTV e Spider,A4 cabrio, BMW Serie 6 prima serie, ...House of Progress non è solo il luogo in cui vedere le soluzioni diportate al concetto di design re - evolution , tema di questa decima edizione del Fuorisalone. In questo quadrilatero la Casa ...Volkswagen Passat50 anni e VW decide di celebrare uno dei suoi modelli storici ... Giugiaro sviluppò così un modello più razionale sulla base dell'80 B1, caratterizzato da una berlina ben ...

L'Audi TT compie 25 anni - Quattroruote.it Quattroruote

Gli e-fuel continuano a far discutere l'industria automotive dopo che la Germania ha ottenuto una proroga sull'utilizzo di questi carburanti da parte dell'Unione Europea. Le discussioni e le polemiche ...Auto completamente distrutta da un incendio domenica notte ad Albinea. Indagano i carabinieri. Probabilmente si tratta di un rogo di natura dolosa avvenuto in via Vittorio Emanuele II nella zona del p ...