Attrazione fatale | Joshua Jackson | Hollywood è più puritana oggi che negli anni in cui il film ebbe successo

(Di martedì 2 maggio 2023)parla di, la serie tratta daldel 1987 con Michael Duglas e Glenn Close e si sofferma sulla sessualità e sul modo in cui viene rappresentatasullo schermo. Nella serie Paramount+e Lizzy Caplan portano sul piccolo schermo i ruoli iconici interpretati per la prima volta da Michael Douglas e Glenn Close neldel 1987, un'epoca in cui i thriller erotici gareggiavano agli Oscar. Ma i tempi, come sottolinea, sono ormai cambiati. "Ilappartiene a un'epoca in cui ci sentivamo molto più a nostro agio, stranamente, nel vivere la sessualità umana. Sembriamo molto più prudenti ora nel ...

Paramount+ continua la sua strategia di prendere grandi film del passato e trasformarli in serie tv di pregio: è l'ultimo titolo di un trend che prima aveva visto coinvolti titoli iconici come Il padrino (con The Offer ) e Grease (col recente Rise of the Pink Ladies ).

