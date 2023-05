Attacco cyber a Fincantieri

Leggi su panorama

(Di martedì 2 maggio 2023) “La scorsa settimanaha subito un incidente di sicurezza informatica che sta causando un'interruzione temporanea di alcuni sistemi informatici sulla sua rete. Il personale dell'azienda ha immediatamente isolato i sistemi e segnalato l'incidente alle terze parti interessate”. Questa la dichiarazione del portavoce dell’azienda in merito all’ransomware subito dall’organizzazione lo scorso 12 aprile. Adesso qualcuno potrebbe domandarsi perché nessuno ne abbia fatto parola. Magari qualche professionista sarà perplesso di essersi perso la notizia. In realtà l’non si è verificato in Italia e tanto basta perché sia passato inosservato ed è stato riportato dal U.S. Naval Institute e poi ripreso dal sito Infosecurity-magazine.com. A essere colpiti sono stati i sistemi di posta elettronica e alcuni server del cantiere ...