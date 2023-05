ATP Roma 2023 | risultati pre-qualificazioni 2 maggio | successi di Arnaboldi e Forti | fuori Piraino e Potenza

Leggi su oasport

(Di martedì 2 maggio 2023) Si chiude anche al maschile la prima giornata delle Prequalficazioni, che mettono in palio un posto nelle, del torneo ATP Masters 1000 didegli Internazionali d’Italia: disputati i 15 incontri del primo turno, con la testa di serie numero 1, Giovanni Fonio, che ha ricevuto un bye. Fonio domani negli ottavi sfiderà Stefano Baldoni, che oggi piega Nicolò Catini con un doppio 6-4, mentre Giovanni Calvano rimonta Andrea Gola per 3-6 6-3 7-5 e si regala il match contro Giorgio Tabacco, che liquida il numero 5, Luca, per 6-0 6-2. Daniele Capecchi, invece, elimina il numero 4, Gabriele, per 6-3 4-6 7-6 (4) e se la vedrà con Alessandro Ingarao, che regola Gianluca Di Nicola per 6-2 6-4, mentre Andrea Guerrieri rimonta Simone Roncalli per 6-7 (3) 7-5 6-2 e giocherà ...