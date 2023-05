Atletica | Mattia Furlani si allena con lo scudo aerodinamico a Roma

Leggi su oasport

(Di martedì 2 maggio 2023) Loche tanti benefici aveva apportato alla causa di Marcell Jacobs prima dei Giochi di Tokyo 2020, è stato oggi testato da, che si è sottoposto ad alcuni test aerodinamici alla Caserma dei Carabinieri ‘Salvo d’Acquisto’ di. Per la precisione, come riporta il sito del CONI, si è trattato di prove di velocità sovramassimale svolte sulla pista di: il campione europeo junior di salto in alto ed in lungo si è testato su una serie di sprint sulla distanza dei 100 metri ed ha poi svolto una prova di 150 metri. I test affrontati dall’azzurrino sono svolti sotto il coordinamento dei tecnici dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI, e vengono effettuati in preparazione alla stagione agonistica 2023 in procinto di scattare: ...