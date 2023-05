Atletica | i convocati dell’Italia per le staffette a Firenze Chi al posto di Jacobs in seconda frazione?

Leggi su oasport

(Di martedì 2 maggio 2023) Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale italiana dileggera, ha diramato le convocazioni per il Florence Sprint Festival Relays, un evento riservato esclusivamente alleche andrà in scena domenica 7 maggio a. L’Italia schiererà sei: 4×100 uomini A e B, 4×100 donne A e B, 4×100 uomini U20 e 4×100 donne U18. C’è grande attesa per la prima uscita stagionale della 4×100. La nostra Nazionale sta inseguendo il tempo utile per qualificarsi ai Mondiali di Budapest, in programma tra poco più di tre mesi. L’Italia ha optato per disputare tre eventi (questo di, la Diamond League a Parigi il 9 giugno e la Coppa Europa a Cracovia il 23-25 giugno) per agguantare il riscontro cronometrico necessario. Nel capoluogo toscano vedremo all’opera ben tre Campioni ...