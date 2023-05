Atletica | Filippo Tortu | “Voglio correre i 200 metri sotto i 20 secondi”

Leggi su sportface

(Di martedì 2 maggio 2023) “Sono due gli obiettivi della stagione, il primoi 200i 20, un crono che sento alla mia portata, e poi disputare la finale ai Campionati mondiali di Budapest”. Sono le parole in un’intervista all’AGI di, campione olimpico della staffetta 4×100 a Tokyo 2020. Venticinque anni il prossimo 15 giugno,nel fine settimana farà il suo debutto stagionale. “Il 2023 per me si aprirà con un impegno in staffetta, domenica sarò a Firenze per provare ad ottenere un crono che possa farci stare tranquilli in funzione della qualificazione ai Mondiali – spiega lo sprinter delle Fiamme Gialle -. E’ dall’agosto scorso che non corriamo una staffetta ma quest’anno abbiamo lavorato molto bene. Domenica in gara saremo Patta, Desalu ed io mentre ...