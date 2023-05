Atletica | comincia la stagione! Il calendario e le date di tutte le gare principali | Diamond League | Coppa Europa e Mondiali!

Leggi su oasport

(Di martedì 2 maggio 2023) Il2023 dell’leggera si preannuncia particolarmente ricco di impegni. La nuova stagione all’aperto è ormai alle porte e ci sarà da divertirsi per tutta la primavera e l’estate. Una sequela di eventi di primaria importanza ci terrà compagnia per i prossimi quattro mesi. Spiccano indubbiamente i Mondiali all’aperto, che andranno in scena a Budapest (Ungheria) dal 19 al 27 agosto: la rassegna iridata va in scena a un solo anno di distanza dalla kermesse di Eugene, a causa dallo sfalzamento provocato dall’emergenza sanitaria. Da seguire con attenzionele tappe di: il massimo circuito internazionale itinerante inizierà il 5 maggio a Doha e si concluderà il 16-17 settembre con le Finali a settembre. Sempre nell’ambito della...