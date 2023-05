Atalanta-Spezia | ecco i convocati di Gian Piero Gasperini

Commenta per primo Sono 21 i convocati di Gian Piero Gasperini in vista della sfida che domani vedrà l'affrontare lo. Confermata l'assenza di Lookman e Okoli. Ecco l'elenco completo : Bernasconi, Boga, Demiral, de Roon, Djimsiti, Éderson, Højlund, Koopmeiners, Maehle, Mendicino, ...1 (ore 18) Gli orobici, battendo prima in casa la Roma per 3 - 1 e poi in trasferta il Torino, si sono rilanciati in zona Champions. Sono settimi, a - 2 dal trio formato da Inter, ...'Ma come, si torna già in campo'. Archiviata la 32ª giornata, la Serie A prosegue con il turno infrasettimanale. Si parte mercoledì 3 maggio alle 18 cone altre tre sfide. A chiudere il turno sarà la partita tra Udinese e Napoli, che potrebbe regalare l'aritmetica vittoria dello scudetto agli uomini di Spalletti. Anche il ...

Recupererà in vista della Juventus oppure no Lookman per la quarta volta di fila fuori dalle covocazioni Quarta partita senza Ademola Lookman per l’Atalanta. Nella lista dei 21 convocati per lo Spezi ...Infortunio Lookman - Diramata la lista dei convocati dell'Atalanta, è emersa la decisione su Ademola Lookman: ecco cosa accadrà nella 33^ giornata ...