E in coda restano attente Inter, Milan, Roma e. Tutte racchiuse in un fazzoletto di punti. ... l'esonero è servito: Allegri indiziato principalePer i tifosi non sembrano esserci. Allegri ...Getty Images) Se lo schieramento difensivo è ancora in forse, non dovrebbero esserciper ... mentre il secondo lascerà con ogni probabilità l'a fine stagione e potrebbe essere un buon ...Tuttavia, non ci sonosul tricolore azzurro, al Napoli oramai manca pochissimo per coronare ... Ederson che, invece, non sembra riuscire ancora ad esprimersi al meglio all': cosa serve ad ...

Atalanta, dubbi tra trequarti e attacco | Serie A | Calciomercato.com Calciomercato.com

Probabili formazioni Atalanta Spezia - Dopo il successo contro il Torino, l'Atalanta proverà a spingere il piede sull'acceleratore per ...Rispetto a Monza, al Gewiss dovrebbero rivedersi in campo dal primo minuto sicuramente Nikolaou e Bourabia, mentre Reca potrebbe rilevare Bastoni nel ruolo di terzino sinistro. Tra i diffidati, occhio ...