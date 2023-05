Aston Villa | per il centrocampo si guarda a un obiettivo di Roma e Milan

(Di martedì 2 maggio 2023) Con la possibilità di qualificarsi per l'Europa League da parte dell', la rosa deve essere rivista per un salto di...

...00 Salernitana - Sassuolo 3 - 0 18:00 Lazio - Torino 0 - 1 20:45 Sampdoria - Spezia 1 - 1 CALCIO - PREMIER LEAGUE 13:30 Fulham - Leeds United 2 - 1 16:00 Brentford -1 - 1 16:00 Crystal ...Campione in campo e gentleman fuori. Marcus Rashford si sarebbe reso protagonista di un gesto molto importante nei confronti della nota calciatrice dell'Alisha Lehmann . Secondo quanto riferito dal The Sun , l'attaccante dello United avrebbe infatti "salvato" la collega e alcune sue amiche dall'assalto di un gruppo di ragazzi in un pub di ...Secondo quanto riportato da 90min.com, l'attaccante sarebbe seguito molto da vicino dall'che avrebbe pronti 40 ...

Un vero gentiluomo britannico! La stella del Manchester United Marcus Rashford (25) ha mostrato il suo lato dedicato. In un elegante nightclub nella zona ...Con la qualificazione alla prossima Champions ormai a portata di mano i Red Devils devono pensare alla finale di Fa Cup contro il Manchester City ...