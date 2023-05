Associazione marchi storici d' Italia | design è associato alla storia del Paese

(Di martedì 2 maggio 2023) Roma, 2 mag. (Adnkronos/Lab) - Cultura del, sostenibilità,e internazionalizzazione del made in Italy. Questi i temi affrontati oggi in occasione della firma del protocollo d'intesa a Roma al Palazzo dell'Informazione, Gruppo Adnkronos, sala Mastai dall'd'e Adi,per il disegno industriale, per la promozione del valore strategico delin tutti gli ambiti produttivi. "Ilno - ha detto Massimo Caputi, presidente dell'd'- è...

... sono composte per la metà daitaliani e al 60% da automobili e veicoli italiani. Per questo abbiamo stretto un accordo con l'Anci -Nazionale dei Comuni Italiani - per promuovere ...... il nutrizionista Antonio Galatà presidente dell'Italiana Nutrizionisti in Cucina, la ... "E' importante fare rete nell'ambito del circuito deidi qualità tra regioni e tra nazioni" ...A Voltaggio , domenica alle 15.30, l'di volontariato L'Arcangelo APS organizza una ... Ad Acqui Terme si può visitare la mostra di Marco, 'Concretismo Dinamico Progressivo'. L'...

Associazione marchi storici d'Italia, design è associato alla storia del ... Adnkronos

Roma, 2 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Cultura del design, sostenibilità, marchi storici e internazionalizzazione del made in Italy. Questi i temi affrontati oggi in occasione della firma del protocollo ...Roma, 2 mag. (Adnkronos/Labitalia) – La cultura del design come leva strategica per lo sviluppo sostenibile e responsabile del pianeta e delle condizioni di vita dell’uomo e per il made in Italy del P ...