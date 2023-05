Associazione marchi storici d' Italia-Adi | intesa per sviluppo sostenibile e internazionalizzazione

(Di martedì 2 maggio 2023) Roma, 2 mag. (Adnkronos/Lab) - La cultura del design come leva strategica per loe responsabile del pianeta e delle condizioni di vita dell'uomo e per il made in Italy del Paese. Manifattura e design sono, infatti, il binomio virtuoso che ha saputo generare il fenomeno del Made in Italy. Questo il principio fondamentale da cui parte il protocollo d'firmato oggi a Roma al Palazzo dell'Informazione, Gruppo Adnkronos, sala Mastai dall'd'e Adi,per il disegno industriale, per la promozione del valore strategico del design in tutti gli ambiti produttivi. L'accordo di collaborazione vede al primo posto la promozione del valore strategico del design in tutti ...

... sono composte per la metà daitaliani e al 60% da automobili e veicoli italiani. Per questo abbiamo stretto un accordo con l'Anci -Nazionale dei Comuni Italiani - per promuovere ...... il nutrizionista Antonio Galatà presidente dell'Italiana Nutrizionisti in Cucina, la ... "E' importante fare rete nell'ambito del circuito deidi qualità tra regioni e tra nazioni" ...A Voltaggio , domenica alle 15.30, l'di volontariato L'Arcangelo APS organizza una ... Ad Acqui Terme si può visitare la mostra di Marco, 'Concretismo Dinamico Progressivo'. L'...

Associazione marchi storici d'Italia, design è associato alla storia del ... Adnkronos

Roma, 2 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Cultura del design, sostenibilità, marchi storici e internazionalizzazione del made in Italy. Questi i temi affrontati oggi in occasione della firma del protocollo ...Roma, 2 mag. (Adnkronos/Labitalia) – La cultura del design come leva strategica per lo sviluppo sostenibile e responsabile del pianeta e delle condizioni di vita dell’uomo e per il made in Italy del P ...