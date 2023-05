Assegno di inclusione | cos’è | importi | a chi spetta e come richiederlo

(Di martedì 2 maggio 2023) Il governo fa un passo indietro, e ricalca i passi passati, e in luogo del Reddito di Cittadinanza introduce il cosiddettod’, misura riservata solamente a quelle famiglie che hanno nel loro nucleo familiare almeno un un minore, un disabile o un over 60, che di fatto richiama in sordina per molti aspetti sia il Reddito suddetto sia la Pensione di Cittadinanza. Bonus maggio 2023: ecco quali sono e a chino Insomma, quello di cui stiamo parlandovi in questo articolo potremmo a buon diritto definirlo una vero e proprio sostituto del Reddito di cittadinanza. A partire dal prossimo gennaio 2024 partirà l’d’, misura a cui potranno accedere molti degli attuali percettori di Rdc e Pdc con qualche differenza, però, sul versante degliche ...

A chiarire il passaggio relativo alle offerte di lavoro e alla compatibilità con l'diè l'ultima stesura del decreto lavoro. 'Per quanto riguarda invece le offerte relative a contratti a tempo determinato il luogo di lavoro non deve distare più di 80 km dal ...Deroga valevole per famiglie con disabili, minori o over 60 a carico. Per chi, dal 1 gennaio 2024, beneficerà dell'die non sarà occupabile, il Reddito di Cittadinanza resterà vigente per tutto il 2023, e non ci sarà il limite dei 7 mesi stabilito dalla Legge di Bilancio. Lo si legge nella bozza ...Prima dell'entrata in vigore dell'diil primo gennaio 2024, per i beneficiari non occupabili, il reddito di cittadinanza continuerà ad esistere sino alla fine del 2023 , senza il limite delle sette mensilità ...

Le novità del decreto Lavoro. Il reddito di cittadinanza va in archivio entro il 2023: ecco chi potrà beneficiarne fino al fine anno ...Lo prevede il documento licenziato ieri dal Consiglio dei ministri, che mira a sostituire la misura introdotta nel 2019. Prevista la "proroga" anche per chi ha over 60 a carico. Per gli altri percetto ...