Asma | dal concertone al via la campagna di sensibilizzazione ' Dunfiato'

(Di martedì 2 maggio 2023) Roma, 2 mag. (Adnkronos Salute) - Un'iniziativa pensata per i giovani e lanciata in occasione del più grande evento gratuito di musica dal vivo in Europa, il concerto del 1 maggio. Il palco di San Giovanni è stato scelto da Federe Allergie Odv per lanciare ‘', la nuovasull'rivolta ai pazienti più giovani, dai 14 ai 25 anni. Obiettivo dell'iniziativa promossa da Feder: sensibilizzare ragazze e ragazzi sull'importanza di prendersi cura del proprio respiro per un controllo soddisfacente e duraturo dell', ma anche di farli sentire meno soli, contribuendo così a combattere lo stigma che va ad accentuare una situazione già di per sé critica, causando ancora più ansia e stress che derivano anche dal poter essere vittime di bullismo. E proprio la paura di ...