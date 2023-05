Asia Argento è già in Honduras e ce l’ha con alcuni naufraghi

(Di martedì 2 maggio 2023) Questa sera, che è già arrivata in, farà una sorpresa a sua sorella Fiore. L'attrice tuttavia ce l'ha già conL'articolo proviene da Novella 2000.

vivo Spreaker Debito Usa sotto i riflettori, rischio default dal primo giugno Negli States ... Fmi migliora previsioni per l'area- Pacifico Il Fondo Monetario Internazionale ha intanto ...SBARCA A SORPRESA IN HONDURAS. SARÀ ALL'ISOLA DEI FAMOSI Claudia Motta lascia Playa Tosta Claudia Motta ha avuto un incidente sugli scogli ieri, riportando alcune conseguenze che l'hanno ...Stiamo parlando de 'las chicas' Fioree Nathaly Caldonazzo e della coppia composta da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Chi di loro dovrà lasciare l'Honduras Cosa deciderà di fare ...

Asia Argento è in Honduras, contro alcuni naufraghi: diventerà concorrente Biccy

Questa sera Asia Argento, che è già arrivata in Honduras, farà una sorpresa a sua sorella. L'attrice tuttavia ce l'ha con alcuni naufraghi ...L'Isola dei Famosi va in onda questa settimana eccezionalmente di martedì sera - stesso orario e stessa rete, ovvero dalle 21.20 su Canale 5 - per evitare la concomitanza con gli eventi del Primo ...