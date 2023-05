Ascolti TV | dati Auditel di ieri | lunedì 1 maggio 2023

(Di martedì 2 maggio 2023): idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film tv Il Commissario Montalbano – Il gatto e il cardellino ha totalizzato 3388 spettatori, 17,98% di share; su Canale5 il film Storm Boy – Il ragazzo che sapeva volare ha avuto 1835 spettatori (share 10,93%). Il programma documentaristico Freedom – Oltre il confine su Italia1 ha catturato 970 spettatori (6,19%); su Rai2 l’episodio della serie tv N.C.I.S. Los Angeles si è portato a casa 880 spettatori (4,34%) e quello di Blue Bloods 835 (4,52%), mentre il Concerto del Primosu Rai3 ha interessato 1813 spettatori (11,26%). Su ...

Di seguito tutti irelativi al prime time di lunedì 1 maggio 2023 : Rai Uno " Il commissario ...tv lunedì 1 maggio 2023: preserale e access prime time Rai Uno: Affari tuoi hanno ...dell'access prime time .tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 1° maggio: Montalbano. Ecco idella prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share: ...E' Il commissario Montalbano a vincere nella prima serata del primo maggio 2023: ecco i...

Ascolti tv e dati Auditel 1 maggio, vince il "Commissario Montalbano": battuti "Storm Boy" e il Concertone Virgilio Notizie

Ecco di seguito i dati Auditel e l'analisi degli ascolti tv del "Concerto del Primo Maggio" in onda su Rai 3 lunedì 1 maggio 2023 ...Un altro boom di ascolti per Ore 14, fa benissimo anche La vita in diretta: La Rai resta accesa il primo maggio e il pubblico la premia ...