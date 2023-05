Arsenal-Chelsea | le probabili formazioni e dove vederla in tv

Dusan Vlahovic (LaPresse) - calciomercato.it'Fichajes' rilancia i nomi die Newcastle per il numero 9 bianconero. A detta della fonte spagnola, i 'Gunners' e una delle altre due ...Per quanto riguarda il calcio ancora spazio ai turni infrasettimanali con il big - match di Premier League tra, mentre in Ligue 1 ci sarĂ l'anticipo tra Tolosa e Lens. In campo ...In Premier League si gioca il posticipo della 34esima giornata traalle ore 21. Il testa a testa in vetta sembra aver dato la sua sentenza dopo la vittoria della squadra di ...

Arsenal-Chelsea, il pronostico: l'1 + Over 2.5 vale 2.40 - La Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport

Nel prossimo calciomercato estivo potrebbe avvenire il doloroso addio di uno dei big della squadra allenata da Massimiliano Allegri ...Derby di Londra per chiudere la giornata di Premier All'Emirates, ospite dell'Arsenal, arriva il Chelsea, oggi alle 21. Gunners obbligati a vincere per recuperare il primo posto in classifica, a segui ...