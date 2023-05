(Di martedì 2 maggio 2023) La lunghissima 34^ giornata della Premier League presenta il 204° derby del Nord-Ovest di Londra tra, di cui a breve vi presenteremo le. Una partita di importanza capitale per le due squadre, chiamate a rilanciarsi per riprendersi dalle ultime difficili settimane. I padroni di casa, eliminati dall’Europa League prima e scavalcati dal Manchester City poi, nel mese di aprile hanno vinto soltanto una partita, contro il Leeds. Da allora, tre pareggi consecutivi e la pesantissima sconfitta nello scontro diretto con la squadra di Guardiola. Una serie di risultati che hanno fiaccato testa e gambe e hanno portato alla perdita della testa della classifica dopo 247 giorni. Arteta spera di bissare il successo dell’andata, confidando magari sul pessimo stato di salute dei cugini, anche se ...

Formazioni ufficiali, le scelte dei due allenatori in vista del derby londinese di questa sera Comunicate le formazioni ufficiali di, derby londinese in programma quest'oggi. La 34ª giornata di Premier League si chiude con il botto: è derby di Londra all'Emirates Stadium. Alle 21 l'ospita ilin una partita delicatissima. Da una parte le ambizioni dei Gunners di Arteta, che dopo quattro partite senza successo (3 pareggi e 1 sconfitta) vuole tornare alla vittoria

Andrà in scena oggi, martedì 2 maggio 2023 alle ore 21:00 per la 34esima giornata di Premier League, Arsenal-Chelsea. Si tratta di una sfida importantissima per entrambe le squadre: i Gunners, infatti ...Arsenal-Chelsea, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della super sfida in programma all'Emirates Stadium.