Arriva il bonus sulla tredicesima? Il governo ci sta pensando

Importo ridotto per le durante inferiori a ventiquattro mesi. Nel decreto misure sui voucher e il superamento del reddito di ...... viene stimato dal Mef, nel periodo luglio - dicembre,fino a 100 euro mensili di media. La ... quello che non è accettabile è spacciare undi soli sei mesi con il taglio delle tasse più ......legge di Bilancio per il 2023 per prorogare e potenziare la sforbiciata introdotta dal governo Draghi sia 9 miliardi : comunque meno dei 10 che furono stanziati da Renzi nel 2014 per il...

Decreto lavoro, arriva un bonus da 500 euro per i lavoratori a termine non stabilizzati dopo due anni La Stampa

(Adnkronos) – Arrivano anche dai 7mila oculisti della Società oftalmologica italiana (Soi) le congratulazioni al ministro della Salute, Orazio Schillaci, per l’emanazione del bonus vista che “permette ...Lavoro a tempo determinato, in arrivo il bonus 500 euro per i dipendenti che non vengono stabilizzati in azienda.