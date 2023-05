Appuntamento il 23 settembre a Milano e il 30 settembre a Napoli Il rapper di Barona sarà direttore artistico

(Di martedì 2 maggio 2023) Marracash è uno di quegli artisti che, progetto dopo progetto, riesce a mantenere salda la sua corona di “King del Rap”, come titolava in un suo disco iconico del 2011. Ora l’artista ha appena annunciato la line-up del suo primo festival Marrageddon. E ci sono alcune sorprese niente male. Ornella Vanoni, apprezzamento piccante a Marracash: «Avessi 30 anni di meno, ti sbatterei al muro» X Gli ospiti del primo festival rap di ...

I sindacati Cigl, Cisl e Uil però torneranno a manifestare a Bologna sabato 6 maggio, sfilando in corteo da Piazza XX. Intanto ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto ...... Cie, Cns, oppure tramite videochiamata dalla sezione "prenota un" del sito Internet ... La dichiarazione dei redditi precompilata va inviata: entro il 2 ottobre (il 30cade di ...Questo orario è in vigore fino al 30. P er le pratiche non gestibili a sportello, l 'accesso ai servizi di back office dello Sportello Entrate rimane possibile previoda ...

Super Bomberman R 2, appuntamento dal 14 settembre per console e Steam iGizmo.it

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Quella di Bologna sarà una delle tre grandi manifestazioni interregionali indette dai confederali con corteo. Intanto è stato approvato il decreto-lavoro: cosa prevede ...