Anzio | nuove norme per la concessione di suolo pubblico

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 2 maggio 2023)– La Commissione Straordinaria del Comune di, con i poteri del Consiglio Comunale, ha approvato la delibera con leregolamentari per il rilascio di concessioni/ampliamenti diagli esercizi di somministrazione ed alle attività artigianali di produzione di generi alimentari destinati al consumo diretto, per la stagione estiva 2023, dal 1 maggio 2023 al 30 settembre 2023. Tutte le informazioni al seguente link: Delibera commissariale n°20/2023 Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te– Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per ...